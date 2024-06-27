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Halka arzlar küresel çapta geriledi

27.06.2024 - 11:57 | Son Güncelleme :
Halka arzlar küresel çapta geriledi | Ekonomi Haberleri

Küresel halka arz sayısının bu yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 551 olduğu belirtildi.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY, Global Halka Arz Trendleri 2024 Raporu'nun ocak-haziran dönemi sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 azalarak 551 oldu.

Aynı dönemde halka arzlar yoluyla elde edilen gelir ise 52,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Halka arz yoluyla elde edilen gelirde de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16 düşüş oldu.

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Halka arz sayısındaki gerilemede Asya-Pasifik tarafında görülen zayıflık etkili oldu.

Raporda, "Bu sonuç temel olarak Asya-Pasifik bölgesindeki halka arz faaliyetlerinin yavaşlamasından kaynaklanırken, Amerika ve Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgelerinde ilk yarıda güçlü bir büyüme görüldü." ifadesine yer verildi.

Bu dönemde Amerika bölgesinde gerçekleştirilen halka arz işlemlerinin sayısı 77'den 86'ya, elde edilen gelir de yüzde 67 artışla 17,8 milyar dolara yükseldi.

Asya-Pasifik bölgesinde ise halka arz işlemlerinin sayısı 237’den 216'ya, elde edilen gelir de yüzde 73 azalışla 10,4 milyar dolara indi.

Öte yandan, EY'nin hesaplamaları ve tahminlerine göre küresel halka arz sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15 azaldı. İkinci çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31 düşerek 27,8 milyar dolara geriledi.

 


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