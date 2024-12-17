Halı imparatoru halka arza koşuyor

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Baba Mehmet Erdemoğlu’nun 1970’lerde temellerini attığı Merinos, halka arz yolunda. Yakın bir zamanda Gaziantep’teki Merinos fabrikasında bir basın toplantısı düzenleyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu dünyadaki halı pazarından aldıkları payın yüzde 7’ye ulaştığını söyledi. Merinos Amerika’da satılan her dört halıdan birini, Avrupa’da ise her üç halıdan birini üretir durumda. Türkiye’de de bu oran dörtte bir seviyesinde.

Merinos hisselerinin tamamına sahip olduklarını belirten İbrahim Erdemoğlu, şimdi şirketin yüzde 25’ini halka açmaya hazırlandıklarını söyledi. Erdemoğlu, “Halka arzın 2025’in beşinci ayında gerçekleşmesini planlıyoruz. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 50’si yurtdışı yatırımcılara satılacak. Bu konudaki çalışmaları HSBC ile JP Morgon yürütüyor. Kısa süre içinde Londra’da halka arzla ilgili roadshow’a da çıkılacak. Yılsonu bilançosu çıktıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapacağız. Elde edilen kaynağın yarısını Merinos’un sermayesine eklemeyi, diğer yarısını holdinge kaynak olarak aktarmayı hedefliyoruz. Bu kaynağın bir kısmını Sasa’ya aktarmak istiyoruz” diye konuştu.

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Erdemoğlu’nun verdiği bilgilere göre Merinos, 2024 yılını 530 milyon dolarlık ciroyla kapatacak. Yılsonu ihracat tutarı ise 480 milyon dolara ulaşacak. 2025’in ikinci yarısında faaliyete geçecek olan MTR polyester cips yatırımının bedeli ise yaklaşık 220 milyon dolar. Bu tesisin yıllık üretim kapasitesi 350 bin ton olacak. Söz konusu yatırımın ciroya katkısı, yıllık 350-400 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Erdemoğlu, cips yatırımından sonra Merinos’un 2025 cirosunun 1 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti.

WALMART’A HALI

Sasa’dan sağladığı polyester ipliklerle onlarca tezgâhta aralıksız halı dokuyan şirket, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor. Erdemoğlu “Halı ihracatının ortalama kilogram birim fiyatı 2 dolar. Satışların yüzde 42’si Avrupa ve İngiltere’ye, yüzde 38’i Amerika’ya, yüzde 12’isi Ortadoğu ve Afrika’ya, yüzde 8’i iç piyasaya yapılıyor. Amerika’daki en büyük alıcımız Walmart. Dünya devlerine satış yapıyoruz. Avrupalılar ve Amerikalılar sık sık halı değiştiriyor. Bu bölgelerdeki ortalama halı değişim süresi altı ay. Makine halısında Çinliler Merinos’la rekabet edemiyor. Çünkü üretimimiz daha verimli durumda” dedi.

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RAKAMLARLA MERİNOS

-Merinos’un varlık değeri 2 milyar dolar seviyesinde. Ancak şirketle ilgili değerleme henüz yapılmadı.

-Üç üretim tesisi var. Fabrikalarda toplam çalışan sayısı 4 bin 700.

-2024 yılı yatırımlarının toplam bedeli yaklaşık 275 milyon dolar.

-Merinos, 900 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor.

-Yılda yaklaşık 40 milyon metrekare halı üretiyor.

-Türkiye’deki triko ipliğinin yüzde 50’sini Erdemoğlu bünyesindeki Akal İplik gerçekleştiriyor.