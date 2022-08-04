Hafif kamyon pazarı yüzde 20 büyüyecek | Ekonomi Haberleri

Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, Türkiye’deki hafif kamyon pazarının 2022 yılı sonunda yüzde 20’ye yakın büyüyerek 4 bin 400 adetle kapanmasını öngördüklerini söyledi.

Yenilenen Fuso Canter modellerinin İstanbul’da gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Doğancıoğlu, “Geçen yıl 3 bin 765 adetle kapanan 3.5 ton-10 ton hafif kamyon pazarının yıl sonu itibarıyla 4 bin 400 adet civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu da pazarın yüzde 20’ye yaklaşan bir büyüme performansı sergileyeceği anlamına geliyor. Fuso Canter olarak baktığımızda ise, 2020 yılında yüzde 9,6 olan pazar payımız bugün itibarıyla yüzde 16’nın üzerine çıkmış durumda. Diğer bir deyişle, pazar payımızı son 2 yılda yüzde 66 oranında artırdık. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Yenilenen modellerimizle, ilk etapta hedefimiz pazar payımızı yüzde 20-25 bandına yükseltmek ve ardından da 2018 yılındaki yüzde 30’lara dayanan paya yeniden ulaşmak” ifadelerini kullanadı.

Sabancı Holding ve Skoda Transportation ortaklığındaki TEMSA tarafından üretilen hafif kamyon modeli Fuso Canter’in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor. Modelin yenilenen versiyonlarında ise teknoloji ve konfor iyileştirilmeleri yapılmış durumda. LED gündüz farları, dokunmatik ekran, Apple Carplay ve ergonomik vites kolu yenilenen Fuso Canter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

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