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Haberleşmeden 25.5 milyar TL gelir

04.07.2022 - 08:59
Haberleşmeden 25.5 milyar TL gelir | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 87.4 milyona ulaştığını belirterek, “Bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 25.5 milyar liraya yükseldi” ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın birinci çeyreğinde haberleşme sektöründeki büyümenin devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, ilk üç aylık dönem itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 444 şirketin 801 yetki belgesi bulunduğunu aktardı. Karaismailoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 25.5 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekti.

5 MİLYON FİBER ABONE

Karaismailoğlu, 70.5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 88.8 milyona çıktığına işaret ederek, abone sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artışın yaklaşık yüzde 70 ile kablosuz-telsiz sabit internet hizmeti abone sayısında yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “2022 yılı birinci çeyreğinde 478 bin kilometre fiber altyapısına ulaştık. Fiber internet abone sayısı da yıllık bazda yüzde 21 artışla 5 milyonu geçti. Genişbant internet abonelerin kullanımları da 2022’nin birinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdi. Sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 229 gigabyte, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 12.6 gigabyte seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 12 ve mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15 civarında artış oldu.”

160 MİLYON NUMARA TAŞINDI

Mobil abone sayısının 87.4 milyona ulaştığı bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu yılın ilk çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı 76 milyar dakika oldu. Mobil abone yaygınlığı yüzde 103.2 seviyesinde gerçekleşti. Mobil abonelerin 81.3 milyonunun 2016’da hizmete başlayan 4.5G aboneliğini tercih ettiği ve 4.5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93’ünü oluşturduğu görüldü. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7.9 milyonu aştı. Taşınan toplam mobil numara sayısı 160 milyona ulaşırken, sabit hatlarda toplamda 2.4 milyon numara taşıma işlemi gerçekleştirildi.”


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