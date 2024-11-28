Güney Kore'den üst üste ikinci faiz indirimi

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Güney Kore Merkez Bankası, enflasyonun istikrar kazanması ve büyüyen ekonomik risklerin azaltılması gerekliliğini gerekçe göstererek, Perşembe günü sürpriz bir hamleyle faiz oranlarını üst üste ikinci kez düşürdü.

Kore Merkez Bankası'nın ekim ayındaki benzer hamlesinin ardından yaptığı 0,25 puanlık indirim, referans faiz oranını yüzde 3,0'a düşürdü.

Asya'nın dördüncü büyük ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini de düşürdü.

Güney Kore Merkez Bankası, basın açıklamasında, Enflasyon istikrarının hanehalkı borcundaki yavaşlamayla birlikte devam etmesi ve ekonomik büyüme üzerindeki aşağı yönlü baskının yoğunlaşması nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Para Politikası Kurulu, faiz indiriminin ekonomideki aşağı yönlü riskleri azaltmak için uygun olduğunu belirtti.

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"Şu anda elimizde bulunan bilgiler, küresel ekonominin, yeni ABD yönetiminin politikalarının da etkisiyle büyüme ve enflasyon konusunda artan belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, ticaret konusunda sert yaklaşımını yenileme sözü veren Donald Trump'ın yeniden seçilmesine atıfta bulunuldu.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarındaki indirimlerin hızının mevcut faiz indirimlerinin enflasyonu, büyümeyi, hanehalkı borcunu ve döviz kurunu nasıl etkileyeceğine bağlı olacağını söyledi.

Art arda gelen faiz indirimleri, büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Ekim ayında tüketici enflasyonunun yüzde 1,3'e düşmesinin ardından geldi.

Banka ayrıca ihracat artışındaki yavaşlamayı gerekçe göstererek bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye düşürdü.

Ekonomide belirsizliklerin devam ettiği, bunların arasında ticaret ortamındaki değişimler, bilişim ihracatındaki eğilimler ve iç talebin toparlanma hızının da bulunduğu belirtildi.