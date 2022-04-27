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‘Güneş’i halka açtı 9.5 kat talep topladı

27.04.2022 - 09:57 | Son Güncelleme :
‘Güneş’i halka açtı 9.5 kat talep topladı | Ekonomi Haberleri

Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ve fotovoltaik (FV) güneş paneli üretimi alanlarında faaliyet gösteren Smart Güneş Teknolojileri’nin halka arzı süreci tamamlandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 16-17-18 Mart tarihlerinde QNB Finansinvest ve TSKB konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzda toplam büyüklük 534 milyon 713 bin 621 lira olarak gerçekleşti. Halka arz işlemi sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapıldı. Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, toplam 101 bin 755 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 31 milyon 840 bin lira nominal değerli payların 9.5 katına denk gelen 303 milyon 741 bin 440 lira nominal değerli pay talebi geldi.

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Smart Güneş Teknolojileri’nin kurucu ortağı ve CEO’su Halil Demirdağ, “Halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu başarı, yatırımcıların şirketimizin geleceği ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla kârlı ve güçlü büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.


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