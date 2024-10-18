Güneş enerjisine 240 milyon dolarlık yatırım yapacak

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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, hedeflerinin 2026 sonunda şirketin enerji tüketiminin yüzde 65’ini kendi ürettikleri yeşil enerji kaynaklarından karşılamak olduğunu aktardı. 2050’de ‘net sıfır şirket olma’ hedefi koyduklarını söyleyen Koç, “Güneş enerjisi santralları da bu hedefe giden yolda çok kritik bir öneme sahip. Türkiye’nin farklı noktalarındaki GES projelerimizin inşaat ve izin süreçleri devam ediyor. Uşak dahil yedi ildeki 11 lokasyonda GES yatırımlarımız devam ediyor. 2026’nın sonuna kadar toplam 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralı inşa etmeyi hedefliyoruz. Toplam yatırımımız ise yaklaşık 240 milyon doları bulacak” dedi. “Böylelikle hem enerji maliyetlerimizi düşürmeyi hem de karbon salımını azaltmayı amaçlıyoruz” diyen Dr. Koç, “Uşak’taki güneş enerjisi santralımızın devreye alınmasıyla birlikte arazi tipi ilk GES projemiz de faaliyete geçmiş oldu. Çevreye olan etkimizi en aza indirip çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.