Günde 200 tekne ‘mavi denizler’ için yelken açtı

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Maximiles Black 36’ıncı The Bodrum Cup’ın bu yıl ki teması ‘Sürdürülebilirlik ve Ekonomi ile Denize Açılan Bir Gelenek’ olarak belirlendi. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, 36 yıldır sadece bir yarışma değil aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir başarıya verdiği desteğin simgesi olarak da bu organizasyona imza attıklarını belirtti.

TURİZME DE KATKI

Uysal, “Bodrum’da yelken sporunu yaygınlaştırmak için bundan 36 yıl önce yola çıkan organizasyon, yarışları ve sosyal sorumluluk projeleriyle hem denizciliğe hem de çevreye duyarlı bir miras yaratmayı hedefliyor. Yelken yarışının yanı sıra bölge turizmine katkı sağlayan Maximiles Black 36. The Bodrum Cup, Bodrum’un yaz sezonunu ekim ayında devam ettirerek, ekonomiyi ve yerel istihdamı da destekliyor” dedi.

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Uysal’ın verdiği bilgilere göre etkinlik süresince her gün 200’e yakın tekne ve yaklaşık 15 bin katılımcı yarışlara dahil oldu. Bu hareketlilik hem yerel ekonomiye hem de konaklama ve hizmet sektörüne katkı sağladı. Uysal, organizasyonun etkileriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik geniş tanıtım faaliyetleriyle bu yıl, Bodrum’un yelken ve turizm potansiyeli tüm dünyaya tanıtıldı. İşin içinde sosyal sorumluluk da var. Bu yıl yarışlar başlamadan önce Bodrum Sağlık Vakfı’ndan özel gereksinimli çocukların boyadığı yarış bayrakları, yelken direklerini süsleyerek denize renk kattı. Bir yelken yarışının ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendiren etkinliklerde çocuklar denizdeki 100 teknenin kendi boyadıkları bayrakları taşımasını izledi ve bu dayanışma yarışa farklı bir anlam kattı. Şişecam tarafından hazırlanan özel kupaları sahipleriyle buluşturduk. Ardından, sahneye çıkan Mert Demir’in konserinden elde edilen gelir ise Bodrum Sağlık Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Deniz Arama Kurtarma Vakfı’na bağışlandı.”

DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNÜ KORUYOR

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Etkinlik boyunca katılımcılar, doğaya ve çevreye saygı duyan bir yaklaşımı benimsiyor. Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlattığı deniz dibi temizliği gibi etkinlikler ile hem deniz yaşamına katkı sağlanıyor hem de çevre bilinci artırılıyor. Uysal, “The Bodrum Cup’ın sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yürüttüğü bu çalışmalar, çevresel sürdürülebilirliğe dair farkındalık yaratarak denizcilik kültürünü korumaya yardımcı oluyor” diye konuştu.