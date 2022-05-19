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Gülle, TİM başkan adaylığı için ilk adımı başarıyla geçti

19.05.2022 - 09:48
Gülle, TİM başkan adaylığı için ilk adımı başarıyla geçti | Ekonomi Haberleri

TİM başkanı olması nedeniyle sektör kurulu başkanlığı yerine sektör kurulu başkan yardımcılığına önerilen İsmail Gülle, yeterli oyu alarak Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısı dün Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, toplantıda TİM Başkanı olması nedeniyle Sektör Kurulu Başkanlığı yerine Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına önerilen İsmail Gülle, yeterli oyu alarak Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu sonuçla TİM Başkanı İsmail Gülle adaylığın ilk etabı olan sektör kurulundan başarıyla geçti.

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