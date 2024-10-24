Gübre sektöründe önemli satın alma

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Erzin’deki yeni üretim tesisiyle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinin NPK gübre ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflendiğini açıklayan İGSAŞ, bu yatırım sayesinde 150’si doğrudan, 200’ü dolaylı olmak üzere toplam 350 kişiye de istihdam olanağı yaratılacağını duyurdu.

Şirketin Genel Müdürü İlkay Ünal, “İGSAŞ olarak, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük hasar gören bölgenin yeniden yapılandırılmasına destek olmak amacıyla Hatay’da yatırım yapmaya karar vermiştik. Sunacağımız istihdam ve yeni iş imkanlarıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da Hatay’daki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zamanda da Erzin ilçesindeki organize sanayi bölgesinde üretim yapan Alp-Ateş Gübreye ait gübre üretim tesisini satın aldık. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.