×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Gübre sektöründe önemli satın alma

Güncelleme Tarihi:

#İGSAŞ#Gübre#Tarımsal Üretim
Gübre sektöründe önemli satın alma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 13:37

Gübre üreticisi İGSAŞ, Alp-Ateş Gübreye ait Erzin de faaliyet gösteren üretim tesisini satın aldığını duyurdu. İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal satın alma ile ilgili olarak, “Bu yeni yatırımımız ile NPK gübre kapasitemizi yaklaşık 1 milyon, tarımsal üretim kapasitemizi ise 2 milyon tona taşıdık” dedi.

Haberin Devamı

Erzin’deki yeni üretim tesisiyle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinin NPK gübre ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflendiğini açıklayan İGSAŞ, bu yatırım sayesinde 150’si doğrudan, 200’ü dolaylı olmak üzere toplam 350 kişiye de istihdam olanağı yaratılacağını duyurdu.

Şirketin Genel Müdürü İlkay Ünal, “İGSAŞ olarak, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük hasar gören bölgenin yeniden yapılandırılmasına destek olmak amacıyla Hatay’da yatırım yapmaya karar vermiştik. Sunacağımız istihdam ve yeni iş imkanlarıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da Hatay’daki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zamanda da Erzin ilçesindeki organize sanayi bölgesinde üretim yapan Alp-Ateş Gübreye ait gübre üretim tesisini satın aldık. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İGSAŞ#Gübre#Tarımsal Üretim

BAKMADAN GEÇME!