Gözler yarın saat 14:00'a çevrildi! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Uzmanlar açıkladı...

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Türkiye'nin merkez bankası muhtemelen yarın politika faizini sekizinci ay üst üste sabit tutması bekleniyor. Yarınki karar metninde politika yapıcılar Aralık ayı gibi yakın bir zamanda bir gevşeme döngüsünün başladığına işaret edebilir.



Bloomberg anketine katılan tüm ekonomistlere göre Para Politikası Kurulu Perşembe günü bir haftalık repo faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de bırakacak. Ancak politika yapıcıların karara eşlik eden açıklamada kullandıkları dili yumuşatarak aşağı yönlü bir hamlenin yakın olabileceği sinyalini vermeleri bekleniyor.



Eylül ve Ekim aylarında tahminlerin üzerinde gelen enflasyon rakamları nedeniyle politika görünümü son aylarda bulanıklaştı. Birçok analist bu verilerin açıklanmasının ardından faiz indirimine ilişkin tahminlerini gelecek yıla taşımış ve daha önce Kasım ayını işaret etmişti.



Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son politika toplantısında yüksek faiz oranlarına bağlı görünmesine rağmen, bu ayın başlarında farklı bir ton benimsedi ve bu yıl ve sonrası için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

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DEUTSCHE BANK ANALİSTLERİ FAİZ İNDİRİMİ GÖRÜYOR



Ankit Jain'in de aralarında bulunduğu Deutsche Bank analistlerine göre bu değişiklikler "biraz daha az şahin bir para politikası duruşuna" işaret ediyor. Ocak ayında bir faiz indirimi öngören banka, daha sonra çağrısını gelecek ay olarak değiştirdi.

Goldman Sachs Group Inc. ve Morgan Stanley ekonomistleri ise ilk faiz indiriminin ancak Ocak ayında yapılacağını düşünmeye devam ediyor.



Yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 48,6'ya gerilerken, Merkez Bankası yılsonu seviyesini yüzde 44 olarak tahmin ediyor. Ancak politika yapıcılar mevsimsellikten arındırılmış aylık fiyatlara bakmayı tercih ediyor ve Bloomberg Economics Kasım ayında bu ölçüt için “önemli bir düşüş” görüyor. Bloomberg Türkiye ekonomisti Selva Bahar Baziki, bunun Aralık ayında başlayacak indirimlerin önünü açabileceğini söyledi.