  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Gözler Merkez Bankasında! İşte beklenti
‹ Önceki Haber Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Gözler Merkez Bankasında! İşte beklenti

20.01.2022 - 10:20
Gözler Merkez Bankasında! İşte beklenti | Ekonomi Haberleri

Piyasaların gözü bugün saat 14:00'de açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararında olurken; genel olarak beklenti bankanın politika faizini sabit bırakılacağı yönünde... İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy beklentilerini açıkladı.

Şenay Zeren

Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün saat 14:00'te açıklayacağı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) olacak. Piyasaların genel olarak beklentisi, Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda faizi sabit bırakacağı yönünde olurken; bir kısım ekonomistin beklentisi ise, faiz indirimine gidebileceği yönünde bulunuyor.

TCMB, faiz indirimlerine eylül ayında başlarken; aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çekti.

SON TOPLANTIDA BU SÖYLEMLER ÖNE ÇIKMIŞTI

Merkez Bankası’nın 16 Aralık tarihinde açıkladığı kararın ardından yayımlanan politika metninde şu cümleler dikkat çekmişti:

“Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir.”

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİNİ BEKLEMİYORUZ
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son Para Politikası Toplantısından bu yana ekonomi dinamiklerini değiştiren önemli gelişmeler oldu. Bununla birlikte aralık ayını yansıtan enflasyon rakamı yüzde 36 gelerek enflasyonist sürecimizin devam ettiğine işaret etti. Muhtemelen bu, aldığımız en yüksek enflasyon rakamı olmayacak. Ocak ayını yansıtacak enflasyon rakamının pik yapması eklentisi var. Biz böyle bir süreçte yüzde 22 negatif reel faiz veriyoruz.

Bugün açıklanacak faiz kararında faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz. Özelikle kur korumalı mevduat sistemi geçişi için biraz daha zaman tanınacağını düşünüyoruz. Şayet faiz indirim sürecine devam edilmesi halinde DolarTL için olumsuz bir süreç olabilir ve 14 TL seviyesinin üzeri zorlanabilir. Borsa İstanbul’da ise, getiri arayışı açısından olumlu olacağından yükseliş eğilimi hız kazanabilir.

FAİZ İNDİRİMİ ÇIKMA OLASILIĞI YÜKSEK
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her Para Politikası Kurulu toplantıları elbette çok önemlidir ve piyasa tarafından her zaman merakla beklenir. Bugünkü toplantı, öncekilere göre şu açıdan biraz farklılık arz ediyor. Şu anda piyasada geçerli olan faizler -ki bunlara 10 yıllık tahvil faizleri ve Bankalar tarafından kredilere uygulanan faizleri koyabiliriz- yüzde 14 olan politika faiz oranına göre oldukça yukarıda seyrediyor.

Açıkçası politika faiz oranının aşağıya çekilmesi gibi bir durum söz konusu olursa bunun piyasadaki faizleri aşağıya çekmek hususunda önemli bir faktör teşkil etmesinden şüpheliyim. Ancak sanıyorum ki bu konuda yine bir deneme yapılması ve faizin aşağıya çekilerek piyasada oluşan yüksek faiz ortamının aşağıya çekilmesine çalışmak gündemde olacaktır. Bu nedenle piyasanın geneli Merkez Bankası’nın bugün pas geçmesini beklerken ben bir indirim kararı çıkmasını bekliyorum.

Bu beklentime baz teşkil eden iki durum var. Bunlardan bir tanesi TL’nin ABD doları karşısında son günlerde stabil bir konuma geçmiş olması. Diğeri ise, faiz indiriminin kuru yükseltmesi halinde, yukarı yönlü atakların ekonomi yönetimi tarafından açıklanacak ilave önlemler ile bastırılabileceği ve her seferinde yüksek faiz ortamının desteklenmediği vurguları.

Dolayısıyla benim kanaatime göre ekonomi yönetimi kurda stabilizasyonu sağladıktan sonra artık odağını finansal maliyetleri indirmeye ve enflasyonu düşürmeye doğru çevirdiği için ve enflasyonu düşürmenin yolunun da faizi düşürmekten geçtiğini her fırsatta söylediği için sanıyorum ki bugünkü toplantıdan bir faiz indirimi çıkma olasılığı sabit bırakma olasılığından daha fazla.

İlave bir argüman olarak da şunu öne sürebilirim. 2022 yılının mart ayı ile birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) önderliğinde küresel merkez bankalarının da faiz artışlarına geçmesi beklendiği için ve öyle bir ortamda faizi indirmenin Merkez Bankası açısından çok daha zor olacağı için bu toplantı Merkez Bankası’nın faizi düşürmek için belki de bu yıl elindeki son fırsat olacak. Tüm bu resme baktığımda ve genel bir değerlendirme yaptığımda Merkez Bankası’nın bugün faizlerde bir indirime gidecek olması daha ağır senaryo olarak karşıma çıkıyor.

Tüm bunlara ilaveten bugünkü toplantı sonucunda piyasanın asıl odağının faiz kararından çok basın açıklama metninde Merkez Bankası’nın bundan sonraki dönemde nasıl bir para politikası izleyeceğine dair ifadeleri aramak olacağını düşünüyorum.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.050 Değişim: 0,37% Hacim : 8.930 Mio.TL Son veri saati : 11:15
Düşük 2.045 20.01.2022 Yüksek 2.065
Açılış: 2.056
13,4948 Değişim: 0,52%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,3489 Değişim: 0,69%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
799,95 Değişim: 0,53%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.