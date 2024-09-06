Gözler Fitch'in Türkiye kararında | Ekonomi Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ve görünümü bugün değerlendirecek. Kararın gece yarısı gelmesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisine olan güven uluslararası piyasalarda da sağlam zeminlere oturdu. Kredi derecelendirme kuruluşları bir bir not artırırken Fitch bugün kredi notu ve görünümünü değerlendirecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'nin notunu B'den B+'ya yükseltirken not görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.

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Görünümün pozitif olması not artışının olacağına yönelik olumlu işaret olarak görülüyor.

Fitch değerlendirme yapmadan not ve görünümü pas da geçebilir.

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