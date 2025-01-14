Golf turizmine ‘Belek’ formülü

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TÜRKİYE’nin turizm gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olan ve turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan golf turizminde hedefler büyüyor. Golf turizminde 5 milyar dolara ulaşan gelirleri yakalayan İspanya, Portekiz gibi ülkelerle yarışan Türkiye’nin bu alandaki en büyük kozu ise Antalya Belek. 15 adet golf sahası ve 50’nin üzerinde beş yıldızlı lüks oteliyle turizmin 12 ay gerçekleştiği bölge, her yıl 130 bine yakın golfçü ağırlarken, golfde son 10 yılda ortalama 500 bini aşkın oyun sayısına ulaşıldı. 2024 toplamındaki oyun sayısı ise 526 bine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 13 artış sağlandı. 2025’te ise Belek’te 600 bin oyun hedefleniyor. Cornelia Golf Club’un, dördüncü kez düzenlediği “Cornelia Masters Golf Turnuvası” kapsamında Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin ile Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, golf turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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250 MİLYON EURO KAZANDIRIYOR

Belek’in yıl bazında rahatlıkla 600 bin round oyun oynanan bir Golf destinasyonu olabileceğini söyleyen Şahin, “Golf turizminden Türkiye yaklaşık 200 milyon Euro gibi bir döviz girdisi kazanıyor ki bu dönem dönem 250 milyon Euro’ya kadar da çıkabiliyor. Bunlar çok güzel rakamlar ancak İspanya ve Portekiz ile kıyasladığınızda maalesef çok da fazla değil. Özellikle İspanya, golf turizminden yaklaşık 5 milyar dolar arasında bir girdi sağlayabiliyor. Dolayısıyla ülke olarak bizim yeni golf destinasyonları yaratıp, buralarda da yeni golf sahalarıyla birlikte daha fazla golfçü misafiri ağırlayabiliyor olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Özellikle Akdeniz Çanağı’nda yeni golf destinasyonlarının oluşturulabileceğine dikkat çeken Şahin, “Mersin, Bodrum, Alanya alternatif olabilir. Yeni destinasyonlar yaratılıp Türkiye’ye çok ciddi bir şekilde döviz girdisi sağlanabilir. Bizim İspanya gibi milyar dolarlık turizm gelirine ulaşabilmemiz için 5 tane daha Belek’e ihtiyacımız var. Bu da yaklaşık 50 tane golf sahası demek. Türkiye’de golf sahası yapılabilecek çok fazla destinasyon var. 10 tane golf sahası daha yaptığımızda ve Belek ile bir çalıştığında geliri 200-250 milyon Euro daha da arttırabilirsiniz” dedi.

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BİR MİSAFİR 1.500 İLA 3.500 EURO HARCIYOR

Türkiye’ye golfte İngiltere’den çok fazla misafir geldiğini söyleyen Şahin, “Eskiden Almanya bir numaraydı şimdi İngiltere bir numara oldu. Almanya şu anda ikinci sırada ve hemen ardından diğer Avrupa ülkeleri geliyor. Özellikle İsviçre, Avusturya, Belçika, Doğu Avrupa ülkelerinden önemli sayıda golfcü misafir ediyoruz. Son zamanlarda Polonya ve Çekya çok ciddi bir gelişim gösterdi. 15 Ocak itibarıyla başlayıp, Haziran, Temmuz, Ağustos hariç geri kalan zamanlarda 20 Aralık’a kadar süren golf turizmi periyodu var. Özellikle Şubat, Mart, Nisan, Ekim, Kasım dönemlerinde sahalarımızda yer bulmak çok zor. 2025 için şimdiden sahalarımız bir çok ayı doldurmuş durumda ve rezervasyonların yoğun şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir golf misafiri, sezonuna göre değişkenlik göstermekle beraber, haftalık 1.500 ila 3.500 Euro arasında bir harcama yapabiliyor” diye konuştu.

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DOĞRU FİYAT DOĞRU GELİR

CORNELIA Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya da 2024’ün turizmde iyi geçtiğini ifade etti. Alkaya, “Doluluk ve hizmet anlamında hiçbir sıkıntı olmadı. ‘Her şey dahil’ denilen bu ürün yağmuru sistemini Türkiye’den daha iyi uygulayan bir ülke yok. Burada önemli olan doğru fiyat. Biz hep bunu vurguluyoruz. Doğru fiyatı bulursak en doğru turizm gelirine ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Turizmde turist sayısı ve ciro anlamında büyük bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Alkaya, artan işletme maliyetlerinin her geçen yıl daha da zorlu hale geldiğini vurguladı. Alkaya, “Kurun turizmciye yardımcı olacak bir hareket izlemesi, bizim işletme maliyetleriyle çok daha efektif mücadele etmemiz için şart” dedi.