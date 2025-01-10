Gıda sahtekârlarının sayısı artıyor: Hileli ürün sayısı 880’e yükseldi

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Listeye yapılan eklemeye göre, dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu. Söz konusu listede Antalya’da faaliyet gösteren bir otel de dikkat çekti. Yapılan denetimlerde İmperial Sunland Otel’in Adana kebabında kanatlı eti tespit edildi. Böylece, ‘kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün’ sayısı 181’e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880’e yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor. Denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan Et ve Süt Kurumu’nun taklit eden iki şubede hile yapıldığı da ortaya çıktı. Adana’nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan Et Balık isimli şubelerde kıymada kanatlı eti tespit edildi. Kayseri’de faaliyet gösteren Ada Izgara ile Köfteci Talih Usta’nın köftelerinde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Kahramanmaraş’ta üretim yapan Safir Baklava’nın ürünlerinde de yer fıstığı tespit edildi.