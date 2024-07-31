GİB açıkladı! Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu | Ekonomi Haberleri

2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri'ni yayımladı.

Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %22,20 olarak tespit edildi.

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