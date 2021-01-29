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General Motors benzinli ve dizel araçlara veda edecek

29.01.2021 - 08:58
General Motors benzinli ve dizel araçlara veda edecek | Ekonomi Haberleri

General Motors, 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors'tan (GM) yapılan açıklamada, GM'nin küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı planladığı aktarıldı.

GM'nin tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin sıfır emisyonlu araçlar sunma ve gerekli şarj altyapısını oluşturma gibi konularda tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya odaklanacağı belirtilerek, gelecek 5 yılda elektrikli araçların Ar-Ge ve üretimine 27 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve pazara 30 elektrikli otomobil modeli sürülmesinin planlandığı bildirildi.


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