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General Electric'in 2020'deki geliri azaldı

26.01.2021 - 17:50
General Electric'in 2020'deki geliri azaldı | Ekonomi Haberleri

General Electric'in 2020'de elde ettiği gelir bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalarak 79,6 milyar dolara geriledi.

ABD'li enerji şirketi General Electric, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen senenin dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalışla 21,9 milyar dolara düştü. Firma, 2019'un ekim-aralık döneminde 26,2 milyar dolar gelir açıklamıştı.

General Electric'in 2020 yılı genelinde elde ettiği geliri de bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalarak 79,6 milyar dolara indi. Şirket, 2019'da 95,2 milyar dolar gelir bildirmişti.

Şirketin 2019'un son çeyreğinde 538 milyon dolar olan net karı ise 2020'nin son çeyreğinde 2,44 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, firmanın hisse başına karı da 2019'un ekim-aralık döneminde 0,20 dolar olurken, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 0,08 dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Şirketin geçen yılın son çeyreğindeki endüstriyel nakit akışı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 4,4 milyar dolar olarak kaydedildi ve beklentileri geride bıraktı. Şirketin daha önce 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2,5 milyar dolarlık nakit akışı sağlayacağı öngörülmüştü.

General Electric Üst Yöneticisi Lawrence Culp, konuya ilişkin, zorlu makro ortama rağmen General Electric'in karlılığını ve nakit performansını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Culp, zorlu bir yılı güçlü bir nakit akışıyla tamamladıklarını vurgulayarak, elektrik ve yenilenebilir enerjideki operasyonların yanı sıra güçlü siparişlerin bunda etkili olduğunu aktardı.


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