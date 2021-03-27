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Genç istihdamına büyük destek

27.03.2021 - 10:01
Genç istihdamına büyük destek | Ekonomi Haberleri

TOKİ, İller Bankası, Tapu Kadastro, Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut GYO gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluşları ile yüzlerce yerel yönetim biriminin yapacağı tüm ihalelerde istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20’si yeni mezun gençler olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, genç istihdamını destekleyen bir düzenlemeye imza attıklarını açıkladı. Geçen hafta Twitter hesabımdan “Gençlerimiz hazır olsun. Genç istihdamına yönelik çalışmamızın detaylarını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım” mesajı veren Bakan Kurum, hızlı bir şekilde çalışmaları tamamladıklarını ve genelgeyi ilgili tüm kurumlara ve belediyelere gönderdiklerini dile getirdi.

BİNLERCE PROJE

81 ile yapılan tüm ziyaretlerde gençlerle bir araya gelip vakit geçirdiğini hatırlatan Bakan Kurum “Bakanlık olarak, 81 ilimizde ve yurtdışında yürüttüğümüz binlerce projemiz var. Hepimiz istiyoruz ki, bu projelerimizde genç arkadaşlarımız da, yeni mezun arkadaşlarımız da görev alsın, çalışsın” şeklinde konuştu. Bakan Kurum genç istihdamına sağlayacakları katkıyı şöyle anlattı:

%20’Sİ YENİ MEZUN

“Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız olan; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde gençler çalışacak. Bundan böyle saydığım bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde; istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20’si yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak. Bu şartımız, bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacak. Artık binlerce projede, genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev alacaklar. Biz de Bakanlık olarak bu adımımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformu kapsamında başlattığı genç istihdam seferberliğine katkı sunmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. Projelerde çalışacak tüm yeni mesai arkadaşlarıma, şimdiden sonsuz başarılar diliyorum.”

ŞANTİYE YILLARI TECRÜBE KAZANDIRDI

“Ben de inşaat mühendisliğini bitirir bitirmez bir şantiyede çalışmaya başlamıştım. Şantiye yılları, bana çok büyük bir tecrübe olarak geri döndü” diyen Bakan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: “Hala en büyük heyecanım, başıma baretimi, sırtıma montumu, ayağıma çizmemi geçirmek. İnşallah, sizler de bu yolda yürüyeceksiniz. Bizler de sizin yolunuzu açıyoruz.”


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