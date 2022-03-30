Genç girişimcilere ücretsiz eğitim | Ekonomi Haberleri

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, (TÜSİAD) genç girişimcileri geleceğe hazırlayacak ‘Dönüşümü Başlat! Dijital Eğitim ve Mentorluk Platformu’nu hayata geçirdi.

TÜSİAD, yeni projesiyle gençlere ücretsiz eğitim, mentorluk ve etkileşim alanı sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan eski TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: “Ülkemizin genç nüfusunun potansiyeline ve kabiliyetine güveniyor, aydınlık geleceğimizi gençlerle inşa edebileceğimize inanıyoruz.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bu nedenle büyük bir heyecanla genç girişimci adaylarının yanında yer alıyoruz. Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programımız ile 10 yılı aşkın süredir ilmek ilmek tüm Türkiye’de dokuduğumuz çalışmalarımızı, eğitim havuzumuzu ve mentorluk ağımızı tüm gençlerimizin ücretsiz ve çevrimiçi ortamda faydalanabileceği bir platforma taşıma hayalini uzun süredir kuruyorduk. Dönüşümü Başlat! Platformu bu gaye ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan ve katma değerinin yüksek olacağına inandığımız bir başarı hikayesi olarak öne çıkmaktadır. Gençlerimizin girişimcilik ruhu ile Türkiye’nin parlak geleceğini inşa edeceğine inancımız tam” şeklinde konuştu.

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