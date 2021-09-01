‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › ABD'de ISM imalat endeksi beklentileri aştı ABD'de ISM imalat endeksi beklentileri aştı

Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 19,4 arttı

01.09.2021 - 17:47
Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 19,4 arttı | Ekonomi Haberleri

Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarak 337,2 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 19,4 artarak 131,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve karlı geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğal gaz talebi artış gösterdi. Öncü verilere göre, şirketin yılın 8 ayındaki doğal gaz üretimi yüzde 17,9 artışla 337,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 131,1 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

##$HABER_1471300$##

Türkiye'ye ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173,6, Almanya'ya yüzde 39,3, Sırbistan’a yüzde 123,9 ve Romanya'ya yüzde 344 arttı. Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.474 Değişim: 0,14% Hacim : 13.489 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.468 01.09.2021 Yüksek 1.479
Açılış: 1.476
8,3075 Değişim: 0,02%
Düşük 8,2713 01.09.2021 Yüksek 8,3338
Açılış: 8,3055
9,8615 Değişim: 0,36%
Düşük 9,7770 01.09.2021 Yüksek 9,8697
Açılış: 9,8259
484,24 Değişim: -0,04%
Düşük 482,09 01.09.2021 Yüksek 486,68
Açılış: 484,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.