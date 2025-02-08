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Gayrimenkulün en itibarlı markası seçildi

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#Gayrimenkul#The ONE Awards#DAP Yapı
Gayrimenkulün en itibarlı markası seçildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 04:00

Halk oylarıyla belirlenen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen The ONE Awards’da gayrimenkul sektöründe ‘Yılın En İtibarlı Markası’ ödülünün sahibi, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da DAP Yapı oldu.

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The ONE Awards’ı üçüncü kez üst üste almaktan gurur duyduklarını ve bu ödülün kendileri açısından çok büyük anlam ifade ettiğini söyleyen DAP Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, şunları söyledi: “Bu ödül, 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen bir halk oylamasının ürünü. DAP Yapı olarak bugüne kadar 40’a yakın projeyle 15 binin üzerinde konut, ofis, AVM, ticaret ve iş merkezleri ile otel, okul ve özel hastane projelerine imza atmanın gururunu yaşarken, halkımızın da teveccühünü kazanmış olmak ve ‘en itibarlı marka’ seçilmek bizim için çok anlamlı ve değerli.

DAP Yapı olarak en önemli özelliğimiz hem proje geliştirdiğimiz bölgeyi hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını iyi analiz edip buna göre hareket etmemiz. Hayata geçirdiğimiz pek çok proje daha talep toplama sürecinde rekor sayıda başvuru aldı. Satışlarımızın yüzde 40 ila yüzde 60 oranındaki bölümünü, daha projeye başlamadan sattık. Bunun sektörde yarattığımız güvenin ve itibarın eseri olduğunun farkındayız. Başarılarımızın üçüncü kez üst üste böyle değerli bir ödülle taçlandırılması, bizler için büyük gurur kaynağıdır.”

 

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#Gayrimenkul#The ONE Awards#DAP Yapı

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