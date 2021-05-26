Garanti BBVA'den 638 milyon dolarlık imza | Ekonomi Haberleri

Garanti BBVA, sendikasyon sürecini bir kez daha başarıyla tamamlayıp yaklaşık toplam 638 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza attı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisine yüzde 140 oranında talep geldi. 367 gün vadeli 279 milyon dolar ve 294 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 18 ülkeden 34 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla "Libor yüzde 2,50" ve "Euribor yüzde 2,25" olarak gerçekleşirken, banka sendikasyon işlemini yüzde 100 oranında yeniledi.

Geçen yıl dünyada bir bankanın aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk yeşil sendikasyon kredisine imza atarak sektöre öncülük eden Garanti BBVA, bu yıl da sendikasyon kredisi işlemini üç sürdürülebilirlik performansı kriterine endeksli olarak gerçekleştirdi. Müşterilerinin daha sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen Garanti BBVA, aynı zamanda 2021 yılında 1,5 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlamayı ve bankanın enerji ihtiyaçlarının en az yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi taahhüt etti.

"KREDİNİN YENİLENMESİ, BANKANIN YURT DIŞI FİNANSMAN PİYASASINDAKİ SÜRDÜRÜLEBİLİR FONLAMA YARATMA GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan salgının gölgesinde finansal piyasalardaki zorlukların devam ettiğini belirtti.

Böylesi bir dönemde sendikasyon sürecini bir kez daha başarıyla tamamlayıp yaklaşık toplam 638 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Baştuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl dünyada bir ilki gerçekleştirip, bir bankanın imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisinin ardından, bu yıl da kredinin sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde olması ve bu alanda sektöre öncülük etmiş olmamız bizim için çok değerli. Bu süreci, sürdürülebilirlik konusunda verdiğimiz taahhütlerin, üstlendiğimiz misyonun önemli bir adımı ve yansıması olarak görüyoruz. Sendikasyon kredisinin yenilenmesi, Garanti BBVA'nın yurt dışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü ortaya koyarken, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda, güçlü muhabir bankacılık ağı, deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektördeki öncü konumunu da bir kez daha kanıtladı. Yenilediğimiz sendikasyon kredisiyle dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya ve şirketlerimizin uluslararası arenada en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."

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