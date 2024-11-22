Garanti BBVA’dan yeni e-para şirketi

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Garanti BBVA’nın iştiraki Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş çatısı altında kurulan TAMİ, dijital ödeme ve e-para ürünlerini piyasaya sürüyor. TAMİ’nin ana ürünleri çoklu banka POS’u ve ön ödemeli kart olacak.

Yeni şirketin basın toplantısında konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, ödeme sistemleri dünyasındaki teknoloji ve dijitalleşmenin gücüyle yaşanan hızlı değişime dikkat çekti. TAMİ’nin iki yıllık geniş bir müşteri araştırması sonucunda geliştirildiğini söyleyen Kezik, “Müşterilerimizin görüşlerinden doğan TAMİ markamızla müşterilerimize ‘tam istediği teknoloji’ ‘tam istediği kart’ ‘tam istediği POS’ çözümünü sunuyoruz. TAMİ’nin sunmuş olduğu bu çözümlerle e-ticarete ve online ödemeler dünyasına yeni bir boyut katacağı inancındayız” dedi.

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TAMİ Genel Müdürü Melda Çetin ise TAMİ’nin e-ticaretin beraberinde getirdiği hızlı, güvenli, kesintisiz ödeme alma ve ödeme yapma ihtiyacına cevap verme hedefiyle yola çıktığını belirtti. Çetin şu bilgileri verdi: “TAMİ Türkiye’de her işletmenin kolay ödeme almasını, takip edebilmesini, aynı zamanda banka kartlarına taksit imkânı ve özel kampanyalardan yararlanmasını sağlayacak. Bu doğrultuda, bugün mevzuatlar gereği sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunabildiği, çoklu banka POS’u, cüzdan, linkli ödeme ve raporlamasız pazaryeri gibi hizmetleri almak isteyen işletmelere gelişmiş teknolojik çözümleriyle hizmet verecek. Diğer taraftan henüz bankacılık sistemine dahil olmamış ev kadınlarını, 18 yaş altı öğrencileri, gençleri, bir kredi kartı olmayan tüm bireyleri de TAMİ ön ödemeli kartla ödemeler dünyasında kolaylıklarla buluşturuyoruz.”