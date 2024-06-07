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Garanti BBVA sendikasyon kredisini yeniledi

07.06.2024 - 14:46 | Son Güncelleme :
Garanti BBVA sendikasyon kredisini yeniledi | Ekonomi Haberleri

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında yeniledi.

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili görüşlerini bildiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Sürdürülebilir finans alanında ülkemizde öncü çalışmaları hayata geçiren bir banka olarak, sendikasyon kredimizi bir kez daha sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı şekilde yeniledik. 2020 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek başlattığımız sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisi yapısını 5 yıldır devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bu anlaşmayla ülkemizin dış ticaret işlemlerinin finansmanını desteklerken, stratejik olarak önceliklendirdiğimiz iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye yönelik sağladığımız finansmanı artırmaya devam edeceğiz. Yenilediğimiz sendikasyon kredisiyle kömür yakıtlı termik santral ve termal kömür madenciliği faaliyetlerini finanse etmeme kararımızı destekleyecek çalışmalarımızın yanı sıra sürdürülebilir kalkınmaya yönelik iş alanlarına finansman sağlayacağız. Garanti BBVA olarak, uluslararası piyasalardaki itibarımız ve güçlü finansal yapımızla ülkemize yurtdışından finansman sağlamaya ve dış ticaretin finansmanını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.


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