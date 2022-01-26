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Garanti Bankası'nın tahvil ihracına onay

26.01.2022 - 10:10
Garanti Bankası'nın tahvil ihracına onay | Ekonomi Haberleri

Garanti Bankası'nın, 6 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracına BDDK’den onay geldi.

Türkiye Garanti Bankası'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Bankamız, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için karar alınmış olup bu hususla ilgili olarak 19 Ocak 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Konuyla ilgili olarak 24.01.2022 tarihli yazı ile BDDK onayı alınmıştır."


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