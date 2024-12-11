‘Gabar’da günlük üretim 61 bin varil’

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin 70’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı’na (PEMTEK) katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin 3 bin 692 personeli ile beş bölgede 130’dan fazla üretim sahasında operasyon yürüttüğünü belirtti. Bayraktar kurumun Türkiye’de çıkarılan petrol ve doğalgazın yüzde 80’ini ürettiğini söyledi.

PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Enerji ve Maden Politikası ile petrol ve doğalgaz aramacılığında paradigma değişikliğine gittiklerini vurgulayan Bayraktar, bu yeni strateji ile derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileriyle filo oluşturduklarını anlattı.

Bayraktar, bu sayede 2020’de Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiklerini kaydederek “Halihazırda Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimimiz günlük 7 milyon metreküpe yaklaştı. Diğer sahalardaki üretimimizle birlikte bugün 3.5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğalgazımızla karşılıyoruz” diye konuştu.

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YARISI GABAR’DAN

Bayraktar, petrolde 2021’deki Şırnak keşfinin, Cumhuriyet tarihinin karadaki en büyük keşfi olduğuna işaret eden Bayraktar, “Bugün itibarıyla Gabar’da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık. Bununla birlikte Kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar’dan karşılamış olduk” değerlendirmesini yaptı.

BÜYÜK BİR EKOSİSTEM

Milli Enerji ve Maden Politikası’nın önemli bir ayağının da millileştirme hamlesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler’in ülkemiz topraklarında filizlenmesini sağlayarak büyük bir ekosistem oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada arz güvenliği kadar stratejik gördüğümüz bu alanda birçok yazılımı, ekipmanı kendi imkanlarımızla üretir hale geldik” dedi.

‘YERLİLEŞTİRME TAM GAZ’

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide yerlileştirme çabalarının ekipman alanında da devam ettiğini vurguladı. Bayraktar, örnekler vererek “Türkiye Petrolleri’nin yerli mal ve hizmet tedariki her yıl artıyor. Milli şirketimiz, 2023’te mal alımlarının yüzde 53’ünü, hizmet alımlarının yüzde 99’unu yurt içinden temin etti. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerlileştirme programımız hız kesmeden devam edecek” dedi.