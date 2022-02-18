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"G20’nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu"

18.02.2022 - 15:54
"G20’nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu" | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, ’1’inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında, "G20’nin en önemli başarılarından biri uluslararası vergilendirme alanında olmuştur. G20, bu dönüm noktası niteliğindeki başarısı ile güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ’1’inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na çevrim içi katılarak, konuşma yaptı. Bakan Nebati, uluslararası vergi alanındaki kapsamlı gündemi desteklediklerini belirterek, "Endonezya Dönem Başkanlığının tüm ülkelerin yararına kapsayıcı tartışmalar yapma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz. G20’nin en önemli başarılarından biri uluslararası vergilendirme alanında olmuştur. G20, bu dönüm noktası niteliğindeki başarısı ile güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Öncü bir platform olma görevini yerine getirmek adına G20’nin bu konuda sorumlu ve adil bir şekilde ilerlemeye devam etmesi gerekmektedir" dedi.

DHA'nın haberine göre; Bakan Nebati, uluslararası vergi konusunda, ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan zorlukların çözümü konusunda fikir birliğine varmanın çok önemli olduğuna inandıklarını kaydetti. Nebati, "Bu nedenle ’Birinci Sütun’ ile ilgili endişelerimiz olsa da uzlaşmanın sağlanması adına fikir birliğine katıldık. G20’nin kapsayıcı çerçeveye verdiği desteğin, Ekim Bildirisi sonuçlarının uygun bir şekilde uygulanması adına çok önemli olduğuna inanıyoruz. İlke ve kurallar setinin sağlam ve net bir şekilde tasarlanması çok önemlidir. Bu nedenle, Kapsayıcı Çerçeve altındaki ilgili çalışma gruplarına gerekli teknik çalışmalar için yeterli alan sağlanmalıdır. Ortaya konulan çabaları takdir ederken her iki sütun kapsamındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Nebati, vergi ve kalkınma konusunda, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu sayede, bu ülkeler yeni uluslararası vergi mimarisine zamanlıca uyum sağlayabileceklerdir. Çevre konusunda, G20 üyeleri olarak, ulusal koşulların yanı sıra ’Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler’ ilkesini de dikkate alarak karbon nötr ekonomilere doğru ilerlemek için sinerji içinde hareket etmeliyiz. Son olarak, hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi kanunlarının da kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz. Sözlerime son verirken Endonezyalı meslektaşlarıma bu verimli toplantı için teşekkür ediyor ve G20 Dönem Başkanlığında başarılar diliyorum" dedi.


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