Fransız devi TotalEnergies'in kazancı yüzde 21 düştü

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Petrol ve gaz devi TotalEnergies, 2024 yılı tam yıl düzeltilmiş net gelirini 18,3 milyar dolar olarak açıkladı. Şirketin gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21′lik bir düşüş yaşadı.

CNBC haberine göre enerji devi, dördüncü çeyrekte net gelirinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artarak 4,4 milyar dolar olarak beklenenden iyi gerçekleştiğini bildirdi.

TotalEnergies’in düzeltilmiş net geliri, geçen yıl Eylül ayında üst üste beş çeyrek düşüş yaşamıştı .

TotalEnergies, 2024 yılı temettüsünü hisse başına yüzde 7 artırarak 3,22 euroya (3,35 dolar) çıkaracağını duyurdu ve 2025 yılında çeyrek başına 2 milyar dolarlık hisse geri alımı hedeflediğini söyledi.