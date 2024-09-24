Fransız Bakan'dan acı itiraf: Ülke tarihinin en büyük açığı ile karşı karşıyayız

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Yeni atanan Fransa ekonomi bakanı Antoine Armand, Fransa'nın modern tarihindeki "en kötü" kamu açıklarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi ve maliyeyi düzene sokmak için zenginler ve büyük işletmelere yönelik yeni vergilerin masada olduğunu doğruladı.

Antoine Armand, bu yıl ulusal gelirin yüzde 5,6'sına veya daha fazlasına ulaşması beklenen, Avrupa Birliği sınırının neredeyse iki katına çıkan hükümet aşırı harcamalarını azaltmak için sendikalar ve patron örgütleri ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Armand, France Inter'e yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 50 yıldaki bir veya iki tek kriz yılı dışında, tarihimizin en kötü açıklarından birine sahibiz" dedi.

Muhafazakar Başbakan Michel Barnier liderliğindeki yeni hükümet, önümüzdeki aylarda parlamentoda zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak.

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Bakanlar, Temmuz ayındaki kesin olmayan erken seçimin ardından kabaca üçe bölünen Ulusal Meclis alt kanadından kamu maliyesini düzeltmeye yönelik adımlar içeren 2025 bütçesini almaya çalışacak.