Fransız Alstom'dan Türkiye'ye yatırım açıklaması

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Entegre demir yolları sistemleri alanında faaliyet gösteren ve merkezi Fransa'da bulunan Alstom'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Henri Poupart-Lafarge, Türkiye'nin kendileri için inanılmaz bir pazar olduğunu ve ülkeye yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Lafarge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yatırımlarını genişleterek, ülkenin demir yolu projelerinin başarısına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin ticaret yollarının kesişme noktasında yer aldığını hatırlatan Lafarge, ülkenin kendileri için "inanılmaz bir pazar olduğunu" dile getirdi.

Lafarge, "Artık Türkiye'de bağımsız bir üretim merkezine sahip olduğumuza göre, bojilerden, tüm trenlerin üretimine geçebilmek için kapasite ve yeteneklere yatırım yapacağız. Bu elbette Türkiye pazarının başarısı ve Türk demir yollarının yatırımı ile bu merkezin genişletilmesi arasında bağlantı olacak." diye konuştu.

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Türkiye'yi sadece bir pazar olarak görmediklerini ifade eden Lafarge, "Aynı zamanda ülkede tedarik için de bir dizi ortaklık kurduk. Türkiye'de çok geniş bir endüstriyel ayak izi var ve Avrupa'daki bazı trenlerimiz için Türk tedarikçileri kullanıyoruz. Yani Türk sanayisi ile güçlü bir işbirliğimiz var." dedi.

Lafarge, Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bir dizi konuyu görüştüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Tabii ki Türkiye'ye, birlikte sahip olduğumuz güven için teşekkür etmek istiyoruz. Yüksek hız da dahil olmak üzere, demir yollarının gelişimi de dahil olmak üzere önümüzdeki yıllarda Türkiye'de var olacak tüm büyük yatırımlarda işbirliği yapıyoruz. Son derece umutluyuz. Türkiye'ye, ülkenin kalkınmasına, Türkiye'nin demir yolu kalkınmasına gerçekten güveniyoruz. Bu nedenle Türkiye ve ilerisi için çok fazla yatırım yapmak üzere buradayız."



TÜRKİYE MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

Henri Poupart-Lafarge, Berlin'de iki yılda bir düzenlenen Avrupa'nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

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64 ülkede varlık gösteren ve yaklaşık 85 bin kişiyi istihdam eden Alstom, 70 yılı aşkın süredir Türkiye'de raylı araçlar, metrolar ve tramvaylar için anahtar teslim geçiş sistemleri sağlamak üzere sinyalizasyon ve tren kontrol teknolojisi alanında lider sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor.

Toplumları düşük karbonlu bir geleceğe yönlendiren Alstom, ulaşım sektörünün geleceği için sürdürülebilir temeller sağlayan hareketlilik çözümleri geliştiriyor ve sunuyor.

Alstom'un ürün portföyü, yüksek hızlı trenler, metrolar, monoraylar ve tramvaylardan entegre sistemlere, müşteriye özel hizmetler, altyapı, sinyalizasyon ve dijital mobilite çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

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Alstom, Kanada merkezli Bombardier Transportation'ı 29 Ocak 2021'de bünyesine katarak daha da genişlemişti.

Akıllı ve sürdürülebilir raylı sistemler alanında öncü şirketlerden birisi olan Alstom, Bursa'da bulunan Duray Ulaşım Sistemleri'ni Temmuz 2024'te bünyesine katarak Türkiye'deki yatırımlarını bir adım daha ileriye taşımıştı.

Alstom, 2023'te ise Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ni faaliyete geçirerek ülkede uzun vadeli yatırım planını başlatmıştı.