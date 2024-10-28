Fransa'da tasarruf dalgası nedeniyle kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılacak

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Fransa'da hükümet, kamu sektöründe devamsızlık günlerinin sayısının 2014'te 43 milyondan 2022'de 77 milyona çıktığını bildirdi.

Maliye bakanlığı, devlet çalışanlarına hastalık izninin üçüncü gününden sonra ödeme yapılması ve ödenen yardımların kesilmesiyle yaklaşık 1,2 milyar euro tasarruf edilebileceğini söyledi. Bu önlem doğum iznini, iş kazalarını ve kanıtlanmış ciddi hastalıkları etkilemeyecek.

Kamu Yönetimi Bakanı Guillaume Kasbarian, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, "Gelecekte daha zor tercihlerle karşılaşmamak için bugün zor kararlar alma cesaretine sahip olmalıyız" uyarısında bulundu.

Maliye Bakanı Antoine Armand Pazar günü Fransa'nın 2024 bütçe açığının %6,1 ile %6,2 arasında olacağını, bunun da AB'nin %3 sınırının iki katından fazla olacağını söyledi. Hükümet, açığı gelecek yıl %5'e geri getirme çabasıyla 60 milyar euro toplamayı hedefliyor.