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Fransa ve İspanya'da enflasyon yavaşladı

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#Fransa#İspanya#Enflasyon
Fransa ve İspanyada enflasyon yavaşladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 12:47

Fransa ve İspanya'da eylül ayında yıllık enflasyon artışı yavaşladı. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay tekrar faiz indirimine gidip gitmeyeceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

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INSEE İstatistik Enstitüsü'ne göre, Fransa'da tüketici fiyatları Eylül ayında enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Ağustos ayındaki yüzde 1,8'lik artışın ardından Eylül'de yüzde 1,2 arttı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede yakıt ve gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,3'e ulaştıktan sonra bu ay yüzde 1,5'e geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını alırken kullandığı Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi de her iki ülkede de Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça altında kaldı (Fransa'da yüzde 1,5, İspanya'da ise yüzde 1,7).

Önümüzdeki hafta tüm euro bölgesine ilişkin eylül ayı rakamları açıklanacak.

20 ülkeden oluşan avro bölgesinde enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,2'ye gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Araştırma grubu Capital Economics'in Avrupa kıdemli ekonomisti Franziska Palmas, "Fransa ve İspanya'dan gelen eylül ayı enflasyon verileri, gelecek hafta açıklanacak olan euro bölgesinin genelindeki genel faiz oranının yüzde iki hedefinin altına keskin bir düşüş göstereceğini neredeyse doğruluyor" dedi.

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#Fransa#İspanya#Enflasyon

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