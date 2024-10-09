Fransa Merkez Bankası Başkanı: ECB'nin gelecek hafta üçüncü faiz indirimi yapma olasılığı çok yüksek

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 17 Ekim'deki toplantısında faiz indirimi ihtimali, avro bölgesi enflasyonunun Eylül ayında yüzde 1,8'e gerilemesinin ve 2021'den bu yana ilk kez yüzde 2'lik hedefin altına düşmesinin ardından arttı.

AFP'ye göre Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, "Enflasyona karşı zafer ufukta görünüyor. Kesişme çok muhtemel" diyen yetkili, "Bu arada son olmayacak" dedi.

Fransız yönetici kesintinin büyüklüğüne gelince, ECB'nin "çok büyük adımlar atmadan, kademeli olarak hareket etmeye alışkın" olduğunu söyledi ve politika yapıcıların yine 25 baz puanlık bir kesintiyi tercih edecekleri sinyalini verdi.

Frankfurt merkezli kurum, Kovid salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından hızla artan gıda ve enerji maliyetlerini kontrol altına almak için 2022 yılının ortalarından itibaren avro bölgesinde benzeri görülmemiş bir faiz artışı dalgası başlattı.

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Enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte ECB, Haziran ayında 2019'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü ancak geçen ay ikinci bir indirime gitmeden önce yaz boyunca faiz oranlarına ara verdi.