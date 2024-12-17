Fransa büyüme tahminini düşürdü

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Fransa Merkez Bankası, pazartesi günü 2025 büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürdü. Banka bunun gerekçesini hem içeride hem de dışarıda ekonomik görünüme ilişkin "artan belirsizlik" olarak gösterdi.

Banka, 2026'ya ilişkin öngörüsünü de 0,2 puan düşürerek yüzde 1,3'e çekti. Banka, 2027 yılı için de aynı rakamı öngörüyor.

Son tahminler, Moody's'in aylardır süren siyasi kriz ve başbakan değişikliğiyle sonuçlanan bütçe çıkmazının ardından Fransa'nın kredi notunu Aa3'e düşürmesinden iki gün sonra geldi.

Banka, 2024 yılı tahmini için ise sıfır büyümenin yaşandığı dördüncü çeyrek baz alınarak yüzde 1,1 olarak korudu.

Fransa İstatistik, Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Olivier Garnier, yeni makroekonomik projeksiyonların "ulusal ve uluslararası alanda artan belirsizlik ortamında" yapıldığını açıkladı.

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Michel Barnier liderliğindeki hükümete karşı güvensizlik oyu verilmesinden bir hafta önce, 27 Kasım'da açıklanan rakamlar, gelecek yılın bütçesi konusunda yaşanan sert çekişmelerin ortasında geldi.

Bunun için vergi artışları ve onlarca milyar euroluk harcama kesintileri yapılması ve kamu açığında "önemli" bir azalma sağlanması bekleniyor. Kamu açığının bu yıl üretimin yüzde 6,1'i seviyesinden gelecek yıl yüzde 5'e düşmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, kamu açığının gelecek yıl GSYH'nin yüzde 5,0 ila 5,5'i arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Referans senaryosu, durgunluğa mahal vermeden enflasyondan çıkış olsa da, önceki projeksiyonlara göre toparlanmanın 2026 ve 2027'ye ertelenmesiydi.

Bu, beklenen daha sakin enflasyonun ve para politikasının gevşetilmesinin domino etkisine yol açması anlamına geliyor; Avrupa Merkez Bankası faiz oranları Haziran ayından bu yana düşmeye başlamıştı.

Banka, Avrupa ile karşılaştırmalara olanak verecek uyumlu bir endekse dayalı enflasyonun bu yıl yüzde 2,4, 2025'te yüzde 1,6, 2026'da yüzde 1,7 ve 2027'de yüzde 1,9 olmasını bekliyor.

Fransa'da işsizlik oranının 2025 ve 2026 yıllarında yüzde sekizin altında kalarak zirve yapması ve faaliyetlerdeki toparlanmanın ardından tekrar düşmesi bekleniyor.

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Ancak öngörülerinin, ateşli siyasi duruma bağlı devam eden belirsizlikler ortamında ifade edilmesi gerektiği konusunda uyardı.