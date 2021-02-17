‹ Önceki Haber Koç Holding'den 183.8 milyar lira ciro Koç Holding'den 183.8 milyar lira ciro Sonraki Haber › ASELSAN 2020'de 1479 kişiyi işe aldı ASELSAN 2020'de 1479 kişiyi işe aldı

Ford'dan 1 milyar dolarlık yatırım

17.02.2021 - 15:21
Ford'dan 1 milyar dolarlık yatırım | Ekonomi Haberleri

Ford, Avrupa'daki tüm binek araç yelpazesinin 2030'a kadar tamamen elektrikli sisteme geçmesini planlıyor.

Merkezi ABD'de bulunan otomobil üreticisi Ford, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasını elektrikli araç üretim tesisine dönüştürmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin, gelecek yıllarda tamamen elektrikli araçlar sağlama taahhüdünün bir parçası olarak Köln'deki fabrikaya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

Köln'deki fabrikanın yenilenerek elektrikli araç üretimine odaklanan bir tesise dönüştüreceği aktarılan açıklamada, Avrupalı müşteriler için ilk elektrikli binek otomobillerin 2023'te üretim bandından inmeye başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin Avrupa'daki tüm binek araç yelpazesinin 2026 ortasına kadar sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağı, 2030'a kadar ise tamamen elektrikli sisteme geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Ford, geçen yılın son çeyreğinde, 2025'e kadar elektrikli araçlara 22 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.543 Değişim: 0,01% Hacim : 26.441 Mio.TL Son veri saati : 16:05
Düşük 1.534 17.02.2021 Yüksek 1.553
Açılış: 1.550
6,9870 Değişim: -0,09%
Düşük 6,9726 17.02.2021 Yüksek 7,0600
Açılış: 6,993
8,4346 Değişim: -0,45%
Düşük 8,4230 17.02.2021 Yüksek 8,5281
Açılış: 8,4729
402,25 Değişim: -0,34%
Düşük 400,92 17.02.2021 Yüksek 406,38
Açılış: 403,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.