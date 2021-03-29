Ford üretime 6 gün ara verecek | Ekonomi Haberleri

Ford Otomotiv'den, "Kocaeli yerleşkelerinde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında üretime 3 Nisan'dan 9 Nisan'a kadar ara verilecek" açıklamasında bulunuldu.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin ana ortağı Ford Motor Company'nin küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalıştığı vurgulanarak, şirket olarak, tedarikçilerle birlikte gerekli planlamaların yapıldığı ve tedarik sıkıntısının olası etkilerinin en aza indirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir. Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."

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