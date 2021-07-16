Ford Otosan'dan üretime ara | Ekonomi Haberleri

Ford Otosan, Yeniköy'de bulunan fabrikasını yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz-15 Haziran arasında kapatacağını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre Yeniköy fabrikasında 26 Temmuz-15 Ağustos arasında yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yeniköy Fabrikamızda yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz -15 Ağustos 2021 tarihlerinde üretime ara verilecektir. Bu dönemde fabrikamızda periyodik bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gölcük ve Eskişehir fabrikalarımızda ise, 14.04.2021 ve 11.05.2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, yaz aylarında yıllık izin ve planlı bakım amacıyla yapılan rutin duruşlar öne çekildiği için, bu kapsamda ilave duruş beklenmemektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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