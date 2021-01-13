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Ford, Brezilya’da üretime son veriyor

13.01.2021 - 09:07
Ford, Brezilya’da üretime son veriyor | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs salgını otomotivde olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor. Şirketin 11 milyar dolarlık yeniden yapılandırma projesi kapsamında Ford, otomotiv pazarında daralmalar yaşanan Brezilya’daki 3 fabrikasını kapatma kararı aldı.

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberine göre; Pandemi döneminde otomotiv firmaları ekonomik dalgalanmalarla mücadeleye devam ediyor. Global üreticiler, bazı fabrikalarındaki üretimleri durdurmak ve yeni yatırımlarını askıya alarak koronavirüs salgın sürecinde yaşanan ekonomik daralmalardan çıkış yolu arayışı içerisinde. Geçtiğimiz dönemde önce Renault-Nissan Grubu Avrupa’da fabrika kapatma kararları ile gündeme gelmiş daha sonra da Volkswagen, pandemi döneminde yaşanan zararlar dolayısıyla aralarında Türkiye’de binek araç üretimi için fabrika kurmanın da olduğu yeni yatırımlarını askıya aldığını açıklamıştı. Manisa’da kurduğu şirketş tasfiye etmişti. Şimdi ise ABD merkezli Ford, hem virüs dönemindeki zararlar hem de pazardaki ciddi daralmaların etkisi ile birlikte Brezilya’daki üretim faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

4.1 MİLYAR DOLAR

Brezilya’da 100 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren ancak son dönemde ciddi kayıp yaşayan Ford Motor Company, toplam 5 bin kişinin istihdam edildiği üç tesisi kapatma konusundaki tarihi kararını açıkladı. Güney Amerika pazarına üretim yapan Brezilya’daki asırlık fabrikaların üretimine son verdiğini açıklayan Ford Motor Company, “Bu durum vergiler öncesi yaklaşık 4.1 milyar dolar (3.4 milyar Euro) değer kaybına yol açacak” açıklamasını yaparken CEO Jim Farley yaptığı açıklamada, “Çok zor ama gerekli bir karar” şeklinde konuştu.

FORD TRUCKS’IN DA ÜRETİMİ DURMUŞTU

Ford Trucks, 2019’da alınan bir kararla Türkiye’de Ford Otosan tarafından geliştirilen ve Eskişehir İnönü Fabrikası’nda da üretilen Trucks modellerinin, Brezilya fabrikasındaki üretimine son vermişti. 2021 yılında ise Ford Motor Company Brezilya’daki ülkedeki üretimine tamamen son veriyor. Fiesta ve Trucks modellerinin üretiminin sonlandırılmasının ardından son kapatmalarla birlikte Ford, Ecosport, Ka ve T4 modellerinin de Güney Amerika pazarında satışına son verecek.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞLE KAZANDI

Dünya otomotiv sektörü 2021 ile birlikte hızlı bir teknolojik dönüşüme girer ve birçok marka daralma stratejisine giderken, Ford’un Türkiye fabrikalarına yaptığı yatırımlar devam ediyor. Ticari araçlar konusunda önemli bir merkez haline gelen Ford Otosan fabrikaları, özellikle elektrikli dönüşüm konusunda önemli adımlar attı. Hibrit Custom modelleri ve elektrikli Transit modelinin de hatlardan inmesi ile birlikte Avrupa’ya olan ihracatta da rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte Volkswagen ile halen yürütülen görüşmeler kapsamında yakın zamanda Kocaeli’deki Ford Otosan fabrikalarında Caravelle ve Transporter üretimi de gündemde.


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