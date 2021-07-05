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Fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

05.07.2021 - 11:58
Fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu | Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51,6 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 28,19 ile sarımsakta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 14,72 ile elektrikli süpürge, yüzde 14,6 ile makyaj malzemeleri izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,98 ile margarin, yüzde 9,97 ile sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, yüzde 9,83 ile bebek arabası yer aldı.

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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,19 ile sarımsakta oldu. Bunu yüzde 17,63 ile patlıcan, yüzde 15,32 ile domates, yüzde 12,24 ile dolmalık biber, yüzde 11,43 ile kabak, yüzde 11,35 ile taze fasulye takip etti.


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