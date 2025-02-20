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Fiyat sitesine bir haftada 1.8 milyon kişi girdi

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#Marketfiyati.Org#Fiyat Sitesi#Mehmet Fatih Kacır
Fiyat sitesine bir haftada 1.8 milyon kişi girdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 04:00

VATANDAŞIN en ucuz ürünü, evine en yakın markette bulmasını sağlamak amacıyla açılan http://marketfiyati.org.tr sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişi ziyaret etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların siteye olan ilgisini anlattı. Bakan Kacır, “Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkımızın istifadesine sunduğumuz internet sitesi büyük ilgi gördü. http://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Marketfiyati.Org#Fiyat Sitesi#Mehmet Fatih Kacır

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