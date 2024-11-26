Fitch'ten Türkiye yorumu: Yabancı girişleri arttı

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yeni raporunda, Hazine'nin 2025 için yurt içi ihraçlarda artış öngörmesiyle Türk borç sermaye piyasasının (DCM) kısa vadede ılımlı bir şekilde büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Fitch, önümüzdeki yıl vadesi gelen borç geri ödemelerinin artmasıyla bu büyümenin ılımlılaşmasını beklediğini de ifade etti. Türk DCM'si, 2024 3. çeyrek sonu itibarıyla yıllık bazda %7 artarak 422,7 milyar ABD dolarına yükseldi.

Fitch Ratings'te Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, "Türk DCM ihraçlarının egemen finansmanla yönlendirilmeye devam etmesini bekliyoruz, ancak bankalar ve şirketler piyasadaki varlıklarını artırabilirler. Yerleşik olmayan yatırımcıların yurt içi egemen borçlanma senetlerinin Eylül 2024 sonunda %9,9'a ulaşmasıyla son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının da gösterdiği gibi, yabancı yatırımın kayda değer kalmasını bekliyoruz." dedi.

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Fitch, Türk ABD doları sukukunun %91,2'sini derecelendirirken, bunların %93,1'i 'BB-' notunda derecelendiriliyor.

Fitch yakın zamanda Kasım 2024'te ihraç edilen Türk egemen sukukunu ve Türkiye Varlık Fonu'nun ilk sukukunu da BB- olarak derecelendirdi. Egemen sukuk, dış finansmana dayanıklı bir erişime sahip ve bu erişim giderek iyileşmekte.

Türkiye'nin DCM'si, 3. çeyrek sonunda Endonezya (%24) ve Malezya'dan (%20) sonra %15'lik bir paya sahip olarak temel İslami finans bölgeleri arasında üçüncü en büyüğü konumunda. Sukuk, DCM ihraçlarının ilk 9 ayda %9,5'ini oluştururken 3. çeyrek sonunda dolaşımdaki DCM'nin %6,9'unu temsil ediyordu.

Fitch açıklamasına şöyle devam etti:

Orta ila uzun vadede, DCM büyümesinin, ihraçları yönlendirebilecek finansman çeşitlendirmesi ve İslami finans geliştirme hedefleriyle desteklenmeye devam etmesini bekliyoruz. Genel hükümet borcunun 2025'te GSYİH'nin %26,7'sine (2024'de beklenen %27,3) düşmeye devam etmesini bekliyoruz. Bu, hala yüksek nominal GSYİH büyümesi, liranın gerçek değer kazanması ve ılımlı birincil açıklarla destekleniyor. Merkez bankasının 2025'te parasal gevşemeye başlamasının tahmin edilmesi de iç ihraç faaliyetini destekleyebilir.