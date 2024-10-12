Fitch'ten Fransa'ya şok

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Fransa'nın kredi notunu teyit ederken, piyasaların beklentisi doğrultusunda görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA-" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Societe Generale Research analistleri hafta ortasında yaptıkları değerlendirmede, Fitch'in ülkenin "AA-" olan kredi notunu düşürme ihtimalinin düşük olduğunu, ancak görünümü "negatif"e çekerek 10 yıllık Fransız-Alman devlet tahvili getiri farkının genişlemesine neden olabileceğini belirtiler.

Fitch, revizyonun temel nedenleri olarak; Mali politika risklerinin artması, mali konsolidasyon planı, önemli orta vadeli açıklar, yüksek kamu borcunu gösterdi. Ayrıca siyasi belirsizliklerin de görünümün aşağı çekilmesinde etkili olduğu ifade edildi.

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Fitch, 2025 ve 2026 mali açığı tahminlerini GSYH'nin %5,4'üne yükselttiğini ve hükümetin 2029'a kadar açığı GSYH'nin %3'ünün altına düşürmek için revize edilmiş orta vadeli açık tahminini karşılamasını beklemediğini bildirdi.

Açıklamada, "Borç dinamikleri için revize edilmiş tahminlerimiz, genel devlet borcunun daha dik bir şekilde artacağını, 2026 sonuna kadar %116,3'e ulaşacağını, "AA" notlu egemen tahvillerin en yükseği olan ikinci seviyeye ulaşacağını ve tahmin edilen "AA" medyanının iki katından fazla olacağını öngörüyor." denildi.

Fitch, acil bir zorluğun, 2025 bütçesinin yıl sonundan önce sunulması ve onaylanması olduğuna işaret ederek, "Bizim temel senaryomuz bütçe yasasının yıl sonundan önce çıkması yönünde; Ancak hükümetin muhalefet partilerinin desteğini alabilmek için taviz vermesi gerekebilir." değerlendirmesinde bulundu.