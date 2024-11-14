Fitch: Türk bankaları güçleniyor

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yeni raporunda, yakın zamanda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesiyle Türk bankalarının beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini açıkladı. Fitch, ayrıca Türk bankalarının kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasının finansman baskılarını geriletirken yenilenen yatırımcı güvenini artırdığını söyledi.

Fitch yayınladığı raporda şöyle devam etti:

Daha geleneksel bir makroekonomik politika karışımı nedeniyle Türk bankaları için yeniden finansman riskleri azaldı. Bu, dış piyasalara artan erişim ve borç ihracındaki artışla kanıtlanıyor. Ancak bankalar yatırımcı duyarlılığına ve önemli miktarda kısa vadeli borçla önemli miktarda dış döviz toptan finansmanına maruz kalmaya devam ediyor. Mevduat dolarizasyonu da azaldı ve buna döviz korumalı mevduatların payındaki azalma da dahil. Yetkililer tarafından döviz korumalı mevduat mekanizmasının geri çekilmesinin, lira istikrarına yönelik potansiyel riskler göz önüne alındığında kademeli kalmasını bekliyoruz.

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Daha sıkı para politikasının bankaların varlık kalitesi üzerinde mütevazı bir baskı oluşturmasını ve sektörün bozuk kredi oranında ılımlı bir artış olmasını bekliyoruz. Perakende kredilendirme, özellikle kredi kartları ve genel amaçlı krediler, KOBİ'lerde potansiyel bir zayıflama ile halihazırda bir miktar bozulmaya uğradı, ancak genel varlık kalitesindeki bozulmanın bankaların karlılığı ve karşılık tamponlarına kıyasla yönetilebilir kalmasını bekliyoruz.

Bankaların net faiz marjları, daha yüksek fonlama maliyetleri, kredilendirmeye ilişkin düzenleyici sınırlamalar ve nispeten daha düşük TÜFE bağlantılı menkul kıymet geliri nedeniyle baskı altında. Kârlılığın makul kalmasını ancak 2023'e göre daha zayıf olmasını bekliyoruz; uygulanması halinde, hiperenflasyon muhasebesinin potansiyel etkileri 2025'ten itibaren görülecektir.

Türk bankaları, karşılık tamponları ve değer düşüklüğü öncesi kârlarla desteklenerek genellikle yeterli sermayeye sahiptir. Yabancı para risk ağırlıklı varlıklar ve menkul kıymet portföyleri üzerindeki düzenleyici hoşgörü de bildirilen sermaye yeterlilik oranlarını desteklemektedir. Ancak, sermayelendirme makroekonomik risklere ve liranın değer kaybetmesine karşı hassas olmaya devam etmektedir.