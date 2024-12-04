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Fitch politikadaki tutarlılığın 2025’te artmasını bekliyor

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#Fitch Ratings#Tutarlılık#Analiz
Fitch politikadaki tutarlılığın 2025’te artmasını bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 04:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Doğu Avrupa ekonomilerinin 2025 görünümüne ilişkin yayımladığı analizinde Türkiye’ye de yer verdi.

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Analizde, Türkiye’nin ekonomi politikalarındaki dengelenmenin dış kırılganlıklarda belirgin bir azalma ve piyasa algısında iyileşme sağladığı kaydedildi. Yüksek ve nispeten yapışkan enflasyonun düşürülmesi için politikalarda kararlılığın sürmesi ve para politikasında kademeli bir gevşemeye gidilmesi gerektiği belirtilen analizde, “Türkiye’de geleneksel politikaların uygulanması, dış kırılganlıkları ve cari açığı azaltırken, uluslararası rezervlerde önemli bir iyileşme sağladı. Bununla birlikte, enflasyon hala yüksek ve yapışkan. Bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2024-2026 enflasyon tahminine de önemli bir yukarı yönlü revizyonla yansıdı. 2025 için, sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesine bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikaları eşlik edeceğinden, politika tutarlılığının artmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Analizde, Doğu Avrupa bölgesinde 2025’te izlenecek gelişmeler arasında Türkiye’nin enflasyonu düşürme, para politikasının güvenirliğinin inşası yer aldı.

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#Fitch Ratings#Tutarlılık#Analiz

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