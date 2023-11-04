  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fitch, Mısır'ın notunu düşürdü
‹ Önceki Haber KAAN yıl sonunda göklere çıkıyor KAAN yıl sonunda göklere çıkıyor Sonraki Haber › SPK'dan 9 kişiye 6 ay yasak SPK'dan 9 kişiye 6 ay yasak

Fitch, Mısır'ın notunu düşürdü

04.11.2023 - 11:59 | Son Güncelleme :
Fitch, Mısır'ın notunu düşürdü | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mısır'ın kredi notunu bu yıl ikinci kez düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mısır'ın kredi notunu bir kez daha düşürme kararı aldı.

Fitch yaptığı açıklamada ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "B"den "B-"ye çekildiği belirtildi. Böylece kredi notu yatırım yapılması riskli ülkeler kategorisinde 6'ıncı seviyeye kadar indi.

DIŞ FİNANSMAN RİSKİ VE YÜKSEK DEVLET BORCU

Haberin Devamı

Fitch, not düşüşünün, Mısır'ın dış finansmanına yönelik artan risklerini, ve zaten yüksek olan devlet borcunun gidişatını yansıttığını belirtti.

Fitch, bu yılın Mayıs ayında da kredi notunu benzer gerekçelerle bir seviye aşağı çekmişti.

Kuruluş'tan yapılan açıklamada "Daha esnek bir döviz kuru rejimine geçişte ve IMF program incelemelerinde gecikme de dahil olmak üzere reformlardaki yavaş ilerleme, döviz kuru politikasının güvenilirliğine zarar vermiş ve kamu dış borç geri ödemelerinin arttığı bir dönemde dış finansman kısıtlamalarını daha da kötüleştirmiştir. Bizim görüşümüze göre döviz üzerindeki aşağı yönlü baskılar arttı ve politika ayarlamalarına giden yol daha karmaşık hale geldi. " denildi.

Fitch, kredi notunun görünümünü not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.706 Değişim: 0,55% Hacim : 88.236 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.582 03.11.2023 Yüksek 7.721
Açılış: 7.674
28,3801 Değişim: 0,20%
Düşük 28,2915 03.11.2023 Yüksek 28,5820
Açılış: 28,3246
30,4816 Değişim: 1,05%
Düşük 30,0056 03.11.2023 Yüksek 30,5909
Açılış: 30,1655
1.816,82 Değişim: 0,38%
Düşük 1.806,76 03.11.2023 Yüksek 1.830,52
Açılış: 1.809,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.