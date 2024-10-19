Fitch İtalya'nın kredi görünümünü değiştirdi

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Fitch Ratings, İtalya'nın görünümünü durağandan pozitife yükseltti. Kuruluş yaptığı açıklamada İtalya'nın son dönemdeki daha güçlü mali performansınaa ve Avrupa Birliği mali kurallarına olan bağlılığına işaret etti.

Kurum, bu faktörlerin ülkenin olağanüstü yüksek borç seviyelerinden kaynaklanan risklerin azalmasını sağladığını belirtti.

Fitch, aynı raporda İtalya'nın kredi notunu "BBB" olarak teyit etti.

Karar, İtalyan milletvekillerinin sigorta şirketlerine uygulanacak yeni bir verginin yanında bankalara sağlanan vergi kredilerinin geçici olarak dondurulmasıyla kısmen finanse edilen 2025 bütçe taslağını kabul etmesinden birkaç gün sonra geldi.

Bütçede ayrıca düşük gelirli ailelere yönelik vergi indirimleri de yer alıyor. Bu konu Başbakan Giorgia Meloni için kilit bir konu.

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İtalya, bilançosunu dengeleme ve yaklaşık üç trilyon avroluk borcunu azaltma baskısı altında.

Fitch, İtalya'nın olumlu görünümünün daha güçlü potansiyel büyüme ve daha istikrarlı bir siyasi bağlam belirtileriyle desteklendiğini belirtti.

Fitch, "Bizim görüşümüze göre İtalya'nın mali güvenilirliği arttı ve 2025 bütçesi hükümetin AB mali kurallarına olan bağlılığını vurguluyor" dedi.

Ülkenin mali açığının gelecek yıl GSYH'nin yüzde 3,2'sine, 2026'da ise yüzde 2,7'ye gerilemesini bekliyor.