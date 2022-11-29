Firuz Bağlıkaya ikinci kez başkan | Ekonomi Haberleri

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, Firuz Bağlıkaya üyelerin 2 bin 302’sinin oyunu alarak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi.

Bağlıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sonucun sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarımızda yer alan yol arkadaşlarımızla yeni dönemde de mesleğimizi yüceltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

TÜRSAB Genel Kurulu’nda ayrıca TÜRSAB Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) temsilciliği için gerçekleştirilen seçimlerde Mete Vardar oyların büyük çoğunluğunu aldı ve TÜRSAB’ı TGA’da temsil etmeye hak kazandı.

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