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Fındık alım fiyatları belli oldu

02.08.2024 - 11:53 | Son Güncelleme :
Fındık alım fiyatları belli oldu | Ekonomi Haberleri

TMO, 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.

Bakanlık destekleri de düşünüldüğünde fındık için verilen alım fiyatları cinsine göre 133 TL ile 135 TL oldu. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır.

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2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Levant kalite için 130 TL/Kg
Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.
Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir.

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir."


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