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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı geriledi

02.11.2021 - 17:23
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı geriledi | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 123 milyar 589 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 459 milyon dolar, yükümlülükleri de 3 milyar 58 milyon dolar arttı. Böylece net döviz pozisyon açığı, 2 milyar 401 milyon dolar azalarak 123 milyar 589 milyon dolara düştü.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 379 milyon dolar, 1 milyar 487 milyon dolar ve 1 milyar 537 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 454 milyon dolar, 1 milyar 504 milyon dolar ve 1 milyar 100 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, ağustosta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 1 milyar 171 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 717 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 463 milyon dolar, uzun vadeli krediler de 2 milyar 141 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli varlıklar, ağustosta 135 milyar 66 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 74 milyar 712 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, ağustosta bir önceki aya göre 2 milyar 288 milyon dolar artarak 60 milyar 354 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 oldu.


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